呼應10月「國慶鳥」過境熱潮，交通部觀光局茂林國家風景區管理處10/10起在禮納里遊客中心前廣場由高雄市野鳥學會資深講師群帶領，讓遊客輕鬆賞鷹，來一趟生態微旅行。

▲民眾可就近至「臺版普羅旺斯」禮納里部落巡禮。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

南臺灣每逢秋季可觀察到赤腹鷹打頭陣，接續著灰面鵟鷹於10月以「國慶鳥」的壯觀群體現身，過去喜愛賞鷹的民眾在此時期，均會到屏東南部觀察，由於近年資深賞鷹社群紀錄，南臺灣交通方便的賞鷹據點也越來越為人所知。

▲於禮納里遊客中心近距離目睹鷹姿。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲活動現場提供望遠鏡借用。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

藤枝二集團位於中央山脈南稜，因視野遼闊，容易看到鷹群由北往南遷徙的悠然景觀；禮納里遊客中心位於隘寮溪進入平原的東側山坡，視野遼闊正能看到北邊飛來的灰面鵟鷹，站在遊客中心廣場使用雙筒望遠鏡，即可輕鬆直擊「國慶鳥」灰面鵟鷹成群飛越、盤旋、甚至是傍晚迴旋成鷹柱的盛況。

茂管處柯建興處長表示，隨著COVID-19疫情逐步趨緩，歡迎高屏地區遊客規劃一趟禮納里賞鷹（10月10、10月15日、16日）、藤枝二集團賞鷹（10月15、16日）的行程；另為了服務親子遊客，禮納里遊客中心現場提供限量手作體驗，享受文化與生態兼具的賞鷹之旅。

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