今天是國慶日，北市各場館推出優惠。台北市立動物園針對10月10日出生的壽星，今天可憑身分證明免費入園，國慶寶寶也可在今天兌換兒童新樂園一日樂FUN券；台北天文館展示場也免費開放全民參觀。

動物園表示，國慶日當天，10月10日出生的民眾只要持身份證明就可免費入園，動物園國慶連續假期全園開放，教育中心、穿山甲館、企鵝館休則順延至10月11日。

台北捷運說明，10月10日壽星今天可憑身份證件兌換台北兒童新樂園一日樂FUN券1張，票券限當日使用；10月份壽星出示身份證件，也可用100元購買一日樂FUN券，10月壽星還可用10元入場「獅子寶寶✕寶貝叢林歷險館」。國慶連假期間，「一日樂FUN券」不分成人或孩童一律150元，購票可後可入園，並不限次數搭乘指定大型遊樂設施。

天文館表示，國慶當日展示場開放免費參觀；「水漾星球」免費特展也會持續，每天前100位入場的小朋友還有機會得到「諾亞與來自外星球的鯨魚」精美故事繪本。