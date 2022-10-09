明（10日）國慶日屬於喜慶之日，氣運特別強，且自古以來雙十就有「雙圓滿」的含意，因此命理專家小孟老師在臉書粉專發文分享4招開運小撇步，包括在財位上放10根筷子、在房間四個角落放10枚10元硬幣、正午飲水，以及將放有1010元的紅包袋壓在床下睡10天，正財、偏財運就能一路旺到年底。

一、雙十節當天拿紅線將10根筷子綁起來，並將其放在家中大門打開45度角的財位，象徵正財、偏財一次綑綁起來，財氣興旺到年底。

二、雙十節早上10點10分，在房間四個角落各放10枚10元硬幣，擺放10天之後再花掉，接下來一整年就能財氣沖天。

三、雙十節正午（中午11點至下午1點）是太陽最強的時刻，可以在家中裝水飲用，心中冥想著十字架後喝下，就能得到天神的加持。

四、想要求偏財的人，可在雙十節當天早上10點10分，將1010元放入紅包袋中，並將其放在床下睡10天，代表十全十美，10天後再將錢存入銀行當錢母，就能讓投資運偏財運大旺。

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