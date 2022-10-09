2022台灣設計展於7日正式開展，開展首周就迎來國慶雙十連假，加上周邊的駁二嬉啤派對、設計中島市集、型農市集等周邊活動加持，連假首日就吸引47萬人登島看展。連結駁二與設計中島的大港橋，人滿為患、寸步難行，更有民眾見橋上壅塞情形，笑問「大港橋會不會垮下來？」

高雄市長陳其邁表示，8日為連假第一天，設計中島周邊就湧入47萬人潮，高雄輕軌C20台鐵美術館站到C24愛河之心站，5站在國慶連假前開通試營運，一方面希望可以疏通連假朝聖設計中島的人潮；一方面也讓大家更便捷、深入的探索城市之美。昨日高雄輕軌運量呈現一般假日的雙倍人潮，高雄捷運的運量也繼農曆年後衝到今年度次高運量。

副市長史哲表示，設計中島為了服務廣大參觀人潮，不僅有規模最大最精采多元的10大展區，還規畫了環島電動巴士、近百攤設計中島市集、碼頭星芒帳休息區、設計擎天光之展演、中島酒吧，從上午11點到晚間11點，都能讓大家玩得盡興，高雄港區更加碼附贈無敵夕陽海景，為登島留下最美回憶。

文化局長王文翠表示，駁二大義公園接連3周更舉辦廣受喜愛的「嬉啤派對」，文化體驗活動特別受到民眾喜愛，畫糖、藍染等課程，大家玩的不亦樂乎，以花藝植栽布置的派對場地，更讓許多民眾拍個不停。大義街底也有農業局舉辦的吉10型樂型農市集，帶來許多高雄優質農產，展現高雄農業設計力。