山上水道博物館雙十連假慶百年 首日湧人潮

山上水道博物館慶祝百周年，於雙十連假推出一系列精彩活動，無獨有偶《動物大遊行》受到大小朋友喜愛。（曹婷婷攝）

國定古蹟原台南水道建設啟用滿100周年，為慶祝百周年，雙十國慶連假一連3天舉辦盛大慶祝活動，特別結合「2022台南藝術節」表演，每天推出適合親子共賞的展演、街頭藝人演出等，首日吸引3607人到訪。

館方指出，山上花園水道博物館2019年啟用以來，隨即遇上疫情的考驗，但整座園區保留完整日據時期淨輸水系統且生態、文史資源豐富，3年來，仍吸引約150萬觀光人次來訪，搖身一變為台南重要王牌景點之一。

為迎接百周年慶，館方爭取文化部補助2700萬元改善軟硬體及籌辦一系列百年紀念活動，包括更新館內展覽，如結合AR讓遊客利用手機、平板等載具，即可一窺早期水道濾筒運作及還原已被拆除的13層樓高等煙囪樣貌，期待能讓更多國人認識台南水道。

此外，雙十連假更推出無獨有偶《動物大遊行》、銀河谷音劇團《水精靈傳說》、布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》等精彩表演。

館方指出，疫情過後，人潮逐漸回流，平日約有1000人，假日則為1500人至2000人，昨天光一上午就湧進1500人，較去年同期連假增加2成的人潮。

文化局指出，水道百周年慶在雙十連假舉行，特別結合「2022台南藝術節」，每天都有不同劇場演出適合親子共賞，還有免費限量的動物造型口罩發放，每日2場動物大遊行也邀請大家cosplay動物同樂。