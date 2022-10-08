雙十連假首日，警方統計墾丁及台東訂房率皆超過7成，小琉球估計上島人次也破萬，果真一早就湧現南下車潮；枋寮警分局提前因應，於8日上午8時許實施南下調撥車道措施，車流尚稱順暢，但適逢種樹百里工程，沿路路況不佳，讓駕駛直呼，就像在玩公路越野賽。

根據東琉線交通船業者統計，一早候船碼頭就擠進大批遊客，包括公營交通船及5家民營業者機動加開航班因應，島上旅宿業者表示，連假前2天住宿幾乎一房難求，加上氣候涼爽，加上單日往返的旅客，估計登島人次將破萬。

至於墾丁蛋黃區的星級旅館，連假前2天也幾乎都呈現客滿榮景，外圍旅宿至少訂房率也有7成以上；有業者透露，不少人在入住前都難免抱怨種樹百里工程造成的塞車，是否會影響後續入住意願，目前仍在觀望中。

枋寮警方表示，有鑑於恆春、墾丁地區及台東市區訂房率達7成，上午便大量湧現南下出遊車潮，每小時車流皆達2000車次，於是提前於8時7分開始實施南下調撥車道措施，調撥436.5至446.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。

警方同時在台1線沿線各重要路段規畫「交通快速疏導部隊」及「交通稽查」勤務，以快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道車輛；並呼籲駕駛行經車多路段時耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，以維護行車安全。