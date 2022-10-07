爆米香課程相當熱門名額已所剩不多。（隆田chacha提供／李俊淇台南傳真）

國慶連假將至，隆田ChaCha園區策展主題嘉南大圳衍生以台灣米食文化為主題，規畫辦理多場米食手作活動及秋收市集，包括紅龜粿及爆米香手作DIY活動，藉由手作爆米香及紅龜粿象徵好彩頭，邀請民眾一同歡度國慶。

文化局長葉澤山表示，台灣人充分運用稻米的品種特性，做成各式各樣米食糕點，例如碗粿、蘿蔔糕、麻糬、紅龜粿、粽子等，甚至用於歲時節慶的祭品當中，感謝上蒼護佑農作、祈求來年五穀豐收，透過這樣的飲食文化，體現嘉南大圳對於常生活的文化意涵，希望透過活動帶領眾「吃米食、知米事」。

隆田ChaCha園區主任侯昭蓉表示，嘉南平原受惠於嘉南大圳的灌溉盛產稻米，也衍生以稻米為主食的米食文化，像是過年拜拜時，家家戶戶都會準備紅龜粿，象徵圓滿吉祥，家中有喜事時，也會準備紅龜粿分送親友。

侯接著說，然而隨著時代變遷，因製作程序繁複，已少有人會自己製粿，為了讓更多年輕朋友認識早期臺灣農村米食文化，品嚐農村古早味，民眾一起來手作紅龜粿、蒸粿，體驗完還能帶回家分享親朋好友，歡迎民眾踴躍報名。

園區表示，除了米食手作體驗之外，隆田ChaCha園區也舉辦「秋收市集」及 「繪本食育手作」，以繪本故事-「小班做飯糰」結合黏土手作遊戲，邀請親子一起用黏土製作可愛的造型飯糰。