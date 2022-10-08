今天是國慶連假首日，公路總局表示，預估將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道、主要城際道路及觀光景點周邊道路。

今天是國慶連假第一天，交通部公路總局發布新聞稿表示，預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道，像是北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路，像是台61線鳳鼻-香山、竹南及中彰大橋改建、台1線水底寮-楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路及觀光景點周邊道路，像是北部台2線關渡-淡水、台2線萬里-大武崙、台3線大溪，東部台9線礁溪，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

公路總局也提醒，今天東北部天候不佳，進出台9線蘇花路廊及山區道路請注意道路狀況及安全。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局說，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7210班次，疏運13萬3272人，疏運人數較110年同期增加7.8%；東部國道客運路線共計行駛1595班次，疏運2萬7674人，疏運人數較110年同期增加10.2%。

公路總局說，已請客運業者在國慶連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，這次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。（編輯：李錫璋）1111008