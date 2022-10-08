根據國道即時路況顯示，今天上午8時30分國道已湧現車潮，國1楊梅到竹北、國3土城到龍潭壅塞，時速不到40公里，高公局預估今天國道有6大地雷路段。

今天是國慶連假第一天，根據國道即時路況顯示，上午8時30分國道已湧現車潮，國1楊梅到竹北、台中到南屯、彰化系統到彰化；國3土城到龍潭、中投到霧峰；國5南港系統到石碇等路段都車多壅塞，時速不到40公里。

交通部高速公路局表示，預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達63百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局說，今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，西部國道南向用路人建議中午12時後出發。

國5南向用路人建議下午5時後出發，若仍必須在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。

高公局表示，今天疏導措施包含凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：李錫璋）1111008