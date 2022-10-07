警政署要求各警察機關，做好國慶連假期間交通疏導工作。（翻攝照片／林郁平）

為維護國慶連假期間交通順暢與行車安全，警政署責成各警察機關加強規劃10月8日至10月10日國慶連假疏導工作，就轄內舉辦的國慶晚會、國慶煙火等活動，或觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，預先規劃交通疏導勤務，並對交通瓶頸路段進行盤點，協調行車動線、停車處所及預留迴轉、疏導空間。

另台鐵因應台東線玉里至富里區間的鐵路運輸，因日前發生強震導致中斷，已啟動公路客運接駁，警政署也請相關警察局屆時配合乘客引導及疏運事宜。

依交通部道路交通安全督導委員會統計，今年1月至7月全台共發生道路交通事故20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，比前年1月至7月增加9881件、增加43人死亡、增加1萬2414人受傷；警政署呼籲民眾返鄉、出遊時，若有長途駕駛必要，應養足精神再上路，確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，並遵守各項交通號誌及交通警察指揮，以確保交通安全。

警政署提醒返鄉出遊時，可多加利用公路總局於連假期間推出的多項公共運輸優惠措施，包含85折票價及轉乘免費等優惠，避免疲勞駕駛，並免去塞車之苦，省時省力又可紓解道路交通壅塞。

另連假期間餐宴飲酒機會大增，警政署特別呼籲民眾不要存有僥倖心理，已要求各警察機關強力執法，嚴防酒駕違規及肇事，確保民眾生命與財產安全。另已責請警察廣播電台加強宣導各項交通疏導管制措施與即時路況報導，並建議用路人多加利用1968服務網或「幸福公路」App，事先掌握國道路況預報資訊，或可利用替代道路，避開塞車路段及時段。