高雄岡山榮民之家為了讓住民回憶過去服役時光及重返愛國榮譽心，日前舉辦「光輝十月、快樂閱兵」活動，包括養護及安養中心住民約200多人。（岡山榮民之家提供/林雅惠高雄傳真）

高雄岡山榮民之家為了讓住民回憶過去服役時光及重返愛國榮譽心，日前舉辦「光輝十月、快樂閱兵」活動，包括養護及安養中心住民約200多人。（岡山榮民之家提供/林雅惠高雄傳真）

高雄岡山榮民之家為了讓住民回憶過去服役時光及重返愛國榮譽心，日前舉辦「光輝十月、快樂閱兵」活動，包括養護及安養中心住民約200多人。（岡山榮民之家提供/林雅惠高雄傳真）

歡慶雙十國慶 岡山榮民之家200多位住民參與快樂閱兵活動

明天是雙十國慶，高雄岡山榮民之家為了讓住民回憶過去服役時光及重返愛國榮譽心，日前舉辦「光輝十月、快樂閱兵」活動，包括養護及安養中心住民約200多人，有人穿上迷彩軍服踢正步通過閱兵台，有人坐在輪椅電動車上揮國旗，大家同唱中華民國頌，成為一場另類的國慶嘉年華。

岡山榮民之家主任詹光宇表示，國慶日、光復節及榮民節，對岡山榮家住民都是具有意義的日子，為了讓曾經對國家有貢獻的住民重新喚起榮譽感，日前決定舉辦一場別有意義的國慶日活動，原本規劃讓住民走繞閱兵台，因活動獲得響應，才臨時擴大舉行，於10月6日早上7時50分至9時登場。

詹光宇說，岡山榮民之家有安養及養護中心住民，還包含失智老兵，舉辦國慶活動是為了讓這些住民快樂，因此取名「光輝十月、快樂閱兵」，參加活動的約有200多位行動允許的住民，他們協助長輩穿上迷彩軍服或國旗裝，閱兵分列梯隊有鐵血正步連、愛國自由隊、防疫天使隊、電動裝甲隊、輪椅先鋒隊等5個隊伍，有人精神抖擻通過閱兵台，有人坐在台下揮著國旗觀禮，高喊「中華民國萬歲」。

詹光宇表示，參加活動的住民平均年齡83歲，其中踢正步年紀最長的91歲羅南松說，沒想到還有機會穿上迷彩服、踢正步，表示下次如果有機會，還要再踢一次正步，不少坐在台下觀禮的長輩住民則說，如果身體許可，下次要選擇踢正步走過閱兵台，每位住民內心都非常感動。

活動現場，大家一同唱中華民國頌及黃埔軍魂歌曲，詹光宇說，舉辦活動目的是為了重提岡山榮民之家住民的愛國心及榮譽感，沒想到第一次舉辦非常樂烈，大家都很開心，因此考慮未來會繼續延辦下去，讓岡山榮民之家住民都能夠「光輝十月、快樂閱兵」。