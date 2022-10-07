小英之友會執行長張嘉玲將本周末連續2天，在新北市中和區四號公園、秀山公園舉辦親子遊樂活動，第一場為10/8主題「草地泡泡派對」， 第二場10/9日魔術秀等，兩場都有小朋友最愛的變形金剛派對，讓民眾在光輝雙十連假，不用出遠門也能玩得開心。

張嘉玲表示，她廣邀民眾一起度過週末愉快時光，「草地泡泡派對」不論是大朋友與小朋友都可以一起參加，體驗泡泡秀的樂趣！還有氣球魔術師表演、樂團樂器演奏，以及小朋友為之瘋狂尖叫的變形金剛。

此外，張嘉玲還邀請到前議員林秀惠議員、前立委廖本煙演奏薩克斯風，還有著名的阿威樂團表演西洋爵士樂曲，大人也可以在週末下午悠閒的時光，坐在公園的草地上享受樂器演奏、魔術表演等。

活動詳情請關注張嘉玲Facebook粉絲專頁，若遇天氣等不可抗力因素，實際情況則由主辦單位更新公告。(02)22480848。

（圖：小英之友會中和分會提供）

活動資訊

時間：10月8日 星期六下午3點到5點半。

活動項目：泡泡派對、氣球魔術、變形金剛秀

地點：四號公園樂山園區（中安街與安平路口）

時間：10月9日星期日下午3點到5點半。

活動項目：氣球魔術、變形金剛秀

地點：秀山公園（新北市中和自立路15巷12號）