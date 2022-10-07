觀音台61線橋下的原住民戶外活動場在工業五路跟玉林路二段交叉路口。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

大園台61線橋下的原住民族集會廣場位置緊鄰竹圍漁港。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

八德原住民族集會場位在國道2號橋下與東勇街交叉處。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府自2019年起陸續在大園、觀音、平鎮與八德區，打造4處原住民族橋下多功能空間，今舉辦聯合啟用典禮，每區橋下空間均有運動場、集會所與停車場等。桃園市長鄭文燦表示，將高架橋下空間活化為原民集會場所，盼滿足桃園原住民族人舉辦文化祭儀、休閒運動、集會辦活動等需求。

桃市府原住民族行政局長林日龍指出，截至今年8月底，桃園原住民人口已達7.9萬人，為全台原住民人口第2多的城市，為因應族人和市民戶外空間的使用需求，積極推動橋下空間活化使用，設置休閒運動場、停車場與集會場所，並以景觀花台和圍籬網確保使用安全。

原民局說明，大園台61線橋下的原住民族集會廣場位置緊鄰竹圍漁港、觀音台61線橋下的原住民戶外活動場在工業五路跟玉林路二段交叉路口、平鎮原住民族集會所則在台66線快速道路下，快速路580巷旁、八德則位在國道2號橋下與東勇街交叉處。

鄭文燦表示，4處空間活化工程經費約5239萬元，再加上先前已完工的大溪武嶺橋下空間，桃園共有5處原住民族橋下空間活動場域，滿足族人集會聯誼、休閒運動、舉辦活動與文化祭儀等多元需求，且皆以原住民族文化元素融入設計，盼讓外界更認識原民文化，落實桃園多元族群共榮願景。

鄭文燦也提到，未來幾年內桃園的原住民族人口數有望超過花蓮縣，成為全台原住民族人口最多的城市，市府會持續推動多面向照顧，包括土地回復、建設發展、產業推動、福利守護、教育扶助與文化傳承等面向。