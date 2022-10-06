臺北榮民總醫院桃園分院傳出將專門給3歲以上兒童和成人接種的流感疫苗，錯替118名3歲以下孩童施打，對此衛生局證實確有此事，早上已與院方聯繫積極處理後續問題，目前北榮桃園分院啟動綠色通道，如孩童接種疫苗後有不適，家長可打專線，院方會安排急診室醫護協助。

據了解，國光生技四價流感疫苗為單一劑型0.5mL，臨床試驗可保護3歲以上的兒童和成人免受流感病毒的侵害。北榮桃園分院替118名未滿3歲的孩童接種該流感疫苗，衛生局表示，每種疫苗都有不同適應年齡，而國光生技四價流感疫苗並無針對3歲以下孩童做臨床試驗，目前院方已先主動致電關心118名孩童及其家屬，市府後續將討論未來如何避免再度發生。

北榮桃園分院強調，該疫苗雖然接種年齡沒有涵蓋3歲以下的孩童，但注射劑量是在安全範圍內，目前除了已主動致電關心孩童身體健康外，另也給予118名孩童的家長可24小時聯繫的專線，只要有任何不舒服都可以撥打電話，會由小兒科醫師待命，若有需要也會立即開啟綠色通道安排至急診室看診。據悉，該專線啟用至今，下午有名家長打電話進線確認電話是否有通，尚無人出現身體不適的狀況。