無照9旬翁"失控倒退嚕! 母帶兒逛街遭撞慘死│中視新聞 20221002

桃園龜山91歲老翁1日傍晚在路上倒車時衝向路邊，51歲鄧姓女子當場被撞「雙腿全斷」身亡；死者丈夫控訴兇嫌已有多次事故紀錄，駕照在今年2月被註銷，為何還執意上路，他悲痛的痛哭表示，希望葬儀社能縫合妻子的雙腳，花多少錢都可以，還說兇嫌曾向他下跪，但他直言擔當不起，應該到靈堂向他妻子跪。

死者丈夫控訴91歲兇嫌先前已有多肇事紀錄，都沒有造成傷亡，此次卻直接撞死人，丈夫嘆「我是比較倒楣」，且他質疑兇嫌已高齡91歲，反應力已沒那麼快，駕照也被註銷，為何執意獨自上路，兇嫌平時都是開車載回收物變賣，死者丈夫也說相關利益者應該出面給個說法。

死者丈夫平時在大陸經商，事發當天是他確診隔離最後一天，怎料發生憾事；他說妻子送到醫院時傷勢非常嚴重，雙腿斷掉幾乎能看到大動脈，他崩潰要求葬儀社不管花多少錢，都希望妻子遺體的雙腳是完整的；肇事老翁後來直接向他下跪，他則說沒有意義，應該到靈堂向妻子跪，面對91歲老人他擔當不起。

死者丈夫還抱怨肇事老翁的家人態度消極，想到妻子遭活活撞死，他已2天沒辦法睡好覺；該名91歲老翁1日駕車行經龜山區路口時，突倒車猛撞路邊，造成6人遭撞，死者鄧女下半身重創，送醫不治，目擊者指出鄧女雙腿全斷；肇事老翁被逮後稱已經記不得事發經過，複訊後以3萬元交保。