54歲的香港知名女星周慧敏（Vivian）因清純外貌和動人歌聲成為許多人的女神，因純情氣質被封為「玉女」歌手，8、90年代紅遍華人圈，曾被台灣媒體票選最受歡迎香港藝人冠軍，人氣相當旺。周慧敏近年淡出螢光幕，但仍常在社群平台上與粉絲互動，近日一張與小女孩的合照，被網友認為外型神似，是「迷你版周慧敏」。

周慧敏昨（2）日發文，照片中她親密地摟著小女孩，兩人開心和城堡形狀的蛋糕合影，周慧敏穿著黃色格子襯衫，一頭長髮披肩，電眼依然充滿魅力，小女還綁著雙馬尾，乖巧地站在周慧敏身側，仔細一看兩人的五官輪廓有點像，都有著水靈靈的大眼和標緻臉蛋；周慧敏介紹：「我親愛的堂侄女敏言轉眼快六歲了，永遠都要是幸福的寶寶啊！」

許多網友大讚：「一家都是美女啊」、「基因真強」、「好美的小姊姊」、「臉型及嘴巴有夠像」、「玉女掌門人後繼有人了」。

當年周慧敏紅極一時，唱片在香港台灣都創下好成績，1997年周慧敏退休搬到加拿大溫哥華定居，醉心繪畫、寫作等，很少出席公開場合，受SARS影響她決定留在香港，2004年才逐漸復出，並時常為慈善機構擔任公益大使，以多年的知名度回饋社會，幫助弱勢族群。周慧敏和丈夫倪震沒有生育孩子，她曾透露如果要養貓和小孩二選一，會選擇與貓咪作伴，家中也養了多隻貓咪。