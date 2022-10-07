觀音區新坡社福館新設置「新坡親子館暨老人文康中心」，今日正式開幕啟用。（蔡明亘攝）

桃市府為營造親子共學環境、鼓勵父母參與嬰幼兒成長過程，在觀音區新坡社福館新設置「新坡親子館暨老人文康中心」，今正式開幕啟用，盼打造多元社區服務空間。桃園市長鄭文燦表示，盼透過社福館在地化，讓長者與幼童均獲妥善照顧，發展老幼共融同樂的在地服務。

新坡社福館是由新坡婦幼館改建而成，桃市府社會局說明，1至2樓為親子館，1樓提供0至2歲寶寶區與2至6歲體能區、益智區、閱讀區與扮演區，2樓規畫親子廚房、藝術創作和多功能教室，提供親子共同創作藝術、下廚的機會。

新坡社福館3樓為老人文康中心，作為長者安全友善的活動場所，設置多功能教室、簡易廚房與無障礙廁所，提供休閒聚會空間；4樓由新坡社區發展協會辦理社區照顧懷據點服務，包括電話問安、關懷訪視和各式課程活動；5樓則是身心障礙者社區日間作業的「小作所」。

鄭文燦今參與開幕活動，和現場孩童與長輩一同繪畫、進行體適能活動。鄭表示，目前觀音3大生活圈中， 觀音、新坡已設親子館，草漯多功能場館預計明年完工，盼透過社福館在地化，讓長者與孩童都獲得妥善照顧，發展老幼共融同樂的在地服務。

社會局也提到，新坡親子館每周二至周日開放，遊戲空間提供6歲以下兒童使用，每日上、下午各有2個時段，各開放20組親子入內，家長可於桃園親子服務網線上預約或現場登記。