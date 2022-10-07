桃園市衛生局1至2日在桃園巨蛋開設疫苗施打站，提供流感與莫德納疫苗接種，由台北榮總桃園分院承接作業，竟發生118名3歲以下幼童，誤打到給3歲以上兒童與成人接種的流感疫苗，市府依醫療法裁處25萬元。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶質疑，衛生局規畫SOP作業有問題，桃園市長鄭文燦不用負責嗎？

賴香伶指出，衛生局發現桃榮這次只領到國光疫苗，卻未注意不適用於3歲以下幼童，這麼基本的分類還會發生錯誤，質疑衛生局的規畫作業SOP有問題。3歲以下幼童有專用進口疫苗，竟發生誤打狀況，對家長來說相信專業卻可能賠上孩子的健康，心理壓力一定非常大、非常擔憂。

賴香伶呼籲衛生局，應主動關切118名孩童的後續追蹤，也請家長主動向桃榮詢問協助，必要時就赴桃園分院接受免費檢查，且桃市府、桃榮應於一周內提報調查結果，負起誤打疏失的責任。

衛生局稍早宣布專案小組調查結果，院方未落實教育訓練，未確實執行接種作業前三讀五對，依醫療法規定，醫院未督導醫事人員，依各該醫事專門職業法規執行業務，將裁處最高25萬元罰鍰，且因誤打疏失造成的疫苗損毀，院方也得照價賠償，另118名幼童均已連絡上，持續啟動追蹤關懷機制。