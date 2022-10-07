台北榮總桃園分院在桃園巨蛋快打站將應滿3歲才能接種的流感疫苗，接種給118名未滿3歲的兒童。桃園市衛生局表示，針對異常接種事件，市府調查該院接種作業疏失，將依違反醫療法第57條處25萬元罰鍰。

另針對民代質疑桃園市長鄭文燦遭質疑跑選舉忽略市政，桃園市新聞處長詹賀舜表示，在市政上全心投入，不管地方視察、開工、活動或專案會議，行程滿檔，了解市民的需求，全年無休，這是桃園市民都知道的事情。此外，食安嘉年華是衛生局年度活動，並非選舉造勢，各級候選人參與活動實屬正常，請議員不要過度解讀。

衛生局表示，事件發生後即與院方啟動追蹤關懷機制，錯誤接種的118名幼兒中已聯繫上117名，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎外，其餘無特殊狀況，初步判斷與疫苗接種無直接相關。院方也開設綠色通道，若幼兒有身體不適情形，家長可立即帶往北榮桃分院免費檢查，而若家屬有其他疑義也可撥打0919961996專線諮詢，衛生局及桃園分院將持續關心所有幼兒健康。

衛生局專案小組調查結果顯示，本次事件與院方未落實人員教育訓練以及未確實執行接種作業前三讀五對有關，衛生局依醫療法第57條規定，醫院未督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務，予以裁處最高25萬元罰鍰。而因誤打疏失造成的疫苗損毀，院方也須照價賠償。

北榮桃園分院表示，配合衞生局相關防疫政策，疫情期間協助Covid19疫苗施打共58萬劑為桃園最多，因內部管理與資訊傳達有疏失，發生此事件，院方已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方要表達最深的歉意。

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