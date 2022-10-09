繼光香香雞攜手這一鍋推冷凍鍋物，限時到這一鍋用餐還能獲繼光香香雞乙盤。（繼光香香雞提供）

繼光香香雞歡慶國慶祭出「蒜脆杏鮑菇買一送一」優惠，10日前只要是繼光會員購買蒜脆杏鮑菇即贈該品項電子兌換券乙張；另限時３天「六塊咖哩炸雞桶」電話預訂享優惠價329元，現省20元。同集團茶飲品牌-Tplus茶加則於同期間推買一送一的優惠，來店加入會員或出示會員證明，即享「金鳳烏龍拿鐵(L)買一送一」，每店限量50組。

「六塊咖哩炸雞桶」將經典咖哩炸雞調整配方再升級，炸雞桶不只整桶都使用雞腿肉(大腿＋棒腿)，更呈現美式咔啦炸雞的黃金酥脆及鮮嫩多汁的特色，在風味上也特別以獨門技法調製十數種印度咖哩香料，並維持其獨特的花椒香氣增添肉汁的深度韻味。點購咖哩炸雞再贈送秘製畫龍點睛的「咖哩粉包」，撒上炸雞脆皮酥酥脆脆不僅入味更爽口，雙十連假限時電話預訂特價優惠只要329元。

此外，繼光香香雞聯手以皇室御膳特色的這一鍋皇室秘藏鍋物，聯名推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，讓喜愛嗜辣的粉絲們在家就能輕鬆開鍋。主打可以入喉品嚐的麻辣鍋，是這一鍋皇室秘藏鍋物人氣招牌鍋底，特選青花椒、燈籠椒、四川大紅袍等數種辣椒調配，融入大骨精燉的特製湯頭，成就溫和不嗆麻辣鍋，每份皆有包含這一鍋御膳麻辣湯及繼光香香雞無骨香香炸雞，將香香雞覆熱至外表金黃酥脆，涮入鍋中3至5秒，麵衣吸附麻辣湯汁，香、麻、辣滋味在口中散發，14日全聯獨家上市，獨享價388元。

歡慶聯名上市，23日前這一鍋推「雙十鍋慶」活動， 至全台門殿(吃到飽殿除外)用餐，與活動手舉牌合照並上傳 FB 或 IG 打卡及 hashtag 這一鍋，加碼贈送繼光香香雞乙盤，並附上特製辣椒麵及胡椒鹽；期間獲得最多讚數的照片，FB及IG各一名贈送這一鍋四人餐券乙張，依次排序第二、三名按讚數各贈送這一鍋雙人餐券乙張。