「泡菜烤雞堡」單點109元，套餐價149元。（漢堡王提供）

買「1公斤腿排桶」加碼送10隻原味胡椒雞翅，特價349元。（拿坡里提供）

國門將開掀起一波「海外出走潮」，市調顯示，大眾想衝的地區包含日韓、歐美、東南亞，速食業者也搶先讓味蕾解禁，放送異國系漢堡、炸雞，嘗鮮價下殺53折，另輔以點心50元有找促銷，再搭國慶連假陰雨天，門市來客與外送訂單有望為整體業績帶動20％以上。

麥當勞12日開賣充滿日式風格的「柚香塔塔脆鷄堡」，嚴選去骨鷄腿配上檸檬塔塔醬，最後灑微辣香柚胡椒粉，營造清爽宜人口感，只售至11月8日，另19日前於IG貼文公開分享「一秒到美／日！」濾鏡，並標記@mcdonaldstw帳號，就有機會抽中「麥當勞千元禮券」。

漢堡王研發韓式燒烤醬和韓式泡菜，其中「韓式泡菜烤雞堡」以酸甜微辣泡菜佐定溫火烤的去骨雞腿排，搭生洋蔥與起士，濃郁鹹香相當開胃，吃完還能再搭點心解饞，包含辣薯球49元、薯條43元皆可享買一送一。

拿坡里炸雞專賣店則獨家販售「1公斤腿排桶」，以切塊雞腿排裹上獨家義式炸雞粉，現炸鎖住肉汁搭微辣口感，限時53折即可購得，還能再獲「10隻原味胡椒雞翅」，優惠只到31日，季節限定品預期每店每日銷售量近百份。