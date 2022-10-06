東北季風昨抵達後，已不定時為北部、東北部帶來明顯陣雨，今降雨持續，中央氣象局針對北北基宜發布大雨特報；氣象專家吳德榮警告，應注意「東北季風異常降水」，彈著點集中北部山區、東北部及東部。

涼涼的東北季風挾帶被專家視為異常的水氣，隨機大雨將一直下到周日（9日），基隆、新北、台北、宜蘭發大雨特報。今受東北季風影響，各地早晚稍涼，北部22至27度、中部22至33度、南部23至34度、東部21至33度。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲模式模擬，今起至周六是東北季風影響最顯著的時間，東部及大台北盆地東側有局部雨；水氣增多時，盆地西側及桃園也有短暫雨。

他特別提醒，北部山區、東北部及東部地區，這幾天因水氣堆積，應注意「東北季風異常降水」，且隨時注意氣象局發布的相關特報。

9日起東北季風減弱，天氣稍微趨緩，但9日晚間又有一波東北季風，桃園以北轉局部雨。國慶日當天乾冷空氣南下，北台灣愈晚愈涼，到了下周乾空氣籠罩，平地最低溫下探16度。