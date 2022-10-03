好天氣剩一天！明（4）日天氣跟今天類似，周三（5日）開始東北季風增強，且將持續影響到下周日（9日），北部、東北部高溫明顯下降，桃園以北、東北部地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨。氣象主播戴立綱提醒，下周一（10）更強一波的東北季風再度到來，北部又轉濕涼。

戴立綱說明未來天氣變化。（中視新聞）

氣象局表示，明天台灣仍在高壓的影響下，各地為晴到多雲、穩定的天氣，環境為偏東至東南風，只有在花東地區及恆春半島有些零星降雨，而午後在西半部山區有零星短暫陣雨，不過因為水氣不多，對流發展範圍較小，雨勢也不大。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，其中大台北地區、嘉義市局部高溫可能會達到36度以上，感受偏熱，且中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分，至於各地早晚低溫約25至27度，體感較舒適，日夜溫差稍大一些，早出晚歸也要留意溫度的變化；晚起苗栗以北至桃園沿海空曠地區及馬祖將有較強陣風出現，從事海上及海邊活動起注意安全。

戴立綱提到，周三新北、台北、基隆、宜蘭、花蓮有短暫雨，中南部天氣晴，南北溫差明顯；周四至周六北部飄雨濕涼、中南部晴朗，早晚偏涼；周日日夜溫差明顯，但下周一國慶日東北季風再度增強，北部濕涼、中南部晴朗。