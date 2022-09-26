北台灣今晨雷聲悶響，因海上對流旺盛，北部、東部發大雨特報；預期白天水氣減少，天氣逐漸好轉。中颱「諾盧」強度略減，未來將進入南海。另一熱低壓今將發展成17號颱風「庫拉」，對台灣、日本都沒有影響。

回波圖顯示北部外海對流旺盛，今晨已有落雷發生，較明顯降雨雖集中在海上，不過迎風面也有較大雨勢，中央氣象局針對北北基、宜花東發布大雨特報，尤其宜蘭連日豪雨，山區居民一定要特別注意。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起水氣逐日遞減，天氣好轉，北海岸、東部地區有短暫雨，西半部轉晴時多雲，中南部山區午後有陣雨。各地氣溫：北部24至33度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至35度。

最新模式模擬，位在硫磺島東南方海域的熱帶性低氣壓，今將發展為17號颱風「庫拉」，路徑上對台灣、日本都沒有影響。至於中颱「諾盧」，受呂宋島地形破壞，強度已減弱；進入南海後持續朝西走，仍有再度增強趨勢。