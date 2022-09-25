諾盧颱風開眼了！氣象局表示諾盧颱風已增強為中颱，今東北風加上諾盧外圍水氣影響，宜蘭山區發布超大豪雨報，宜蘭冬山、三星鄉發布一級淹水警戒，基隆北海岸、東北部、大台北山區也有大雨。氣象專家吳德榮表示，下周仍在熱帶擾動活躍期，還有其他熱帶系統發展成颱風的機率。

氣象局發布宜蘭山區超大豪雨，宜蘭地區豪雨，基隆地區、新北、台北山區大雨。（翻攝自氣象局）

東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布宜蘭縣山區有局部超大豪雨，宜蘭平地大豪雨，基隆、新北及大台北山區大雨特報，慎防坍方、落石及溪水暴漲。氣象局表示，今天東北風帶來北較多水氣，有利對流發展，宜蘭縣山區24小時累積雨量逾500毫米，達到超大豪雨等級，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區也有局部大雨，上午降雨持續，午後有機會趨緩，南部及中部山區以午後短暫雷陣雨為主。氣溫方面，北台灣濕涼23至28度，中南部白天熱、早晚涼，約21至35度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明天（26日）水氣漸減少，天氣好轉；西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率；北海岸及東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨；周二至周六（27至10月1日）盛行偏東風，西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率；東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。明起各地氣溫回升，白天高溫回升至33至36度。

颱風方面，吳德榮表示，中颱諾盧在呂宋島東方海面，範圍雖小，快速增強、已有清晰颱風眼，中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱諾盧偏西移動，明（26日）通過呂宋島、受地形破壞、略減弱，進入南海後，仍有繼續增強趨勢；其外圍水氣對台灣天氣稍有影響。以及最新各國模式模擬顯示，未來一周仍在熱帶擾動活躍期，還有其他熱帶系統發展的機率，有機會升成熱帶性低氣壓或颱風，應持續觀察。