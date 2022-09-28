下個颱風將生成！中央氣象局表示，台灣東方、關島西北西方早上生成熱帶性低氣壓TD21，預估有機會在24小時內增強為今年第18號颱風「洛克」，與諾盧、庫拉颱風在西太平洋上3颱共舞。但「洛克」強度不強，將向北往日本前進，對台灣無影響。

熱帶性低氣壓有可能在24小時內增強成今年第18號輕度颱風「洛克」，與諾盧、庫拉颱風在西太平洋上3颱共舞。

氣象局表示，熱帶性低氣壓TD21位在關島西北西方海面上，以每小時15公里速度向北前進，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺，有可能在24小時內增強成今年第18號輕度颱風「洛克」（Roke，美國提供，指男性名），路徑往日本南方海面移動，但大環境條件發展不佳，強度可能只在輕颱下限，還沒到日本可能就會再減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣無影響。

氣象局指出，目前海面沒有其他熱帶系統明顯發展的跡象，短期間內還有熱帶系統發展的機會較小。

至於今日天氣，今天（28日）水氣依然偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，大環境盛行偏東風，東半部地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；各地低溫約23到25度，白天微熱、紫外線強，西半部高溫普遍在32至34度，東半部約30、31度，日夜溫差稍大，早出晚歸需留意溫度變化。