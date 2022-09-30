日本一名高中生非常喜歡動物，平時會開門讓流浪貓進屋休息，日前當地受颱風「南瑪都」侵襲，屋外風雨交加，就有兩隻流浪貓跑進屋裡躲雨，豈料他仔細一看才發現不對勁，其中一隻根本不是貓，看起來像是「大老鼠」，上網一查才知是保育類動物。

日本一名18歲男高中生「諾亞」（ノア）本身就有養貓，自家附近有不少流浪貓出沒，社區住戶也都很照顧牠們，諾亞也不例外，除了提供食物外，還會開門讓貓進屋休息，日前當地受颱風侵襲，諾亞便開門讓流浪貓進來，當時諾亞正在準備幫貓添加食物，兩隻流浪貓溜了進來，牠們似乎餓壞了猛嗑飼料。

諾亞馬上發現不對勁，其中一隻貓看起來像放大版老鼠，全身棕色，推測牠可能是黃鼠狼、果子貍或獾，上網查看特徵後確定是野獾，而諾亞並未靠近牠，任由野獾在家休息吃貓食，隔天他起床後，發現野獾已經離開，但擔心野生動物身上帶有傳染病，事後他也將家裡消毒過一遍，並將此事分享至推特，引發討論。

諾亞受訪表示，當地流浪貓除了遇颱風會溜進住戶家外，天氣若太冷或太熱，也會逃進來避難，他們都毫不在意，有時家門關起來，流浪貓還是會想辦法溜進來，例如從紗門的縫隙，牠們甚至還會自己開門，「我是第一次看到獾，但我爸媽見過好幾次，順便一提，我上小學時，曾有一隻貉子溜進我們家」。