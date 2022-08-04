小動物誤跑上車被強迫「兜風」，可讓牠們開心不起來。大陸一名駕駛開車上高速公路，發現汽車引擎蓋裡跑出一隻黃鼠狼，牠見沒地方能去，在擋風玻璃前來回踱步，模樣看起來非常緊張，駕駛也被當場嚇到，將過程拍下來，影片累積310萬觀看次數。

根據陸媒報導，大陸江蘇一名駕駛開車上公速公路時，發現擋風玻璃前出現一隻黃鼠狼，牠疑似趁人不注意時鑽進引擎蓋內，車主來開車也沒發現，等牠驚覺不對勁時，已身處高速公路上，駕駛第一時間非常傻眼，但也無法停車救援，黃鼠狼當下無處可跑，在擋風玻璃前的縫隙內鑽來鑽去，模樣看起來很慌張。

駕駛隨後就近找了個地點臨停，成功讓黃鼠狼下車，牠一溜煙的消失在草叢裡。影片曝光後，不少網友笑著說，「車子開了一段時間，引擎蓋內會變得很燙，不出來會要命吧」、「幸好不是蛇，如果是蛇，我可能會當場在高速公路甩尾翻車」、「黃鼠狼一覺醒來：我是誰？我在哪？」、「黃鼠狼要過上離鄉背井的生活」。

黃鼬的俗名就是黃鼠狼，是一種小型的食肉動物，身體細長但腿較短，尾巴長度是身體的一半，主要生活於俄羅斯西伯利亞地區至西藏、泰國等地，在台灣、濟州島和歐亞大陸各地區都有分佈，以嚙齒類動物為食，偶爾會吃其他小型哺乳動物、爬行動物、鳥類、無脊椎動物和植物果實，有時甚至還會吃魚。