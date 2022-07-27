中秋月餅商機開打，國賓大飯店今年以畫家李石樵的「郊遊」作為設計理念，特別獻上「詩情畫意迎中秋」六入月餅禮盒，恬淡親和雅致，有象徵溫暖和諧之意；另一款「皓月風情喜團圓」四入月餅禮盒，取自宋朝晁端禮《行香子》詞，「願花長好，人長健，月長圓」，在秋季的花好月圓下，與家人親友團圓同聚，是最平凡可貴的幸福。明亮活潑的橘色，為節慶帶來鮮明歡快的活潑氛圍。

中秋節一直是全家團圓的重要節日，國賓大飯店的月餅是飯店界月餅銷售常勝軍，每年熱賣超過28萬顆月餅，早已是各大企業的指定送禮款，而讓顧客不斷回購的魔力在於國賓將經典不敗的「廣式月餅」結合台灣優質在地食材，今年特別將台中大甲特產的檳榔心芋與紅土鹹蛋黃完美結合成「芋泥蛋黃」；還保留去年顧客喜愛微酸甘甜的「金鑽鳳梨」。8月20日前預購即可享有早鳥9折優惠。

國賓月餅除了保留去年深受歡迎的金鑽鳳梨、萬丹紅豆等經典口味之外，今年改良推出四款新口味：「芋泥蛋黃」、「棗泥核桃」、「極品奶黃」與「亞麻子黑芝麻」，以傳統廣式月餅的精工製作手法，保留外皮的薄透油亮，並完美結合台灣在地食材。「芋泥蛋黃」採用台中大甲特產的檳榔心芋，久熬至綿軟細緻後，純手工壓碎成泥，芋香濃郁與紅土鹹蛋黃完美結合，香醇濃郁，樸實滋味令人難忘。

「棗泥核桃」嚴選金絲棗、黑棗、紅棗以完美比例熬煮成泥，保留金絲棗鮮甜、黑棗特有風味，與紅棗的絲絲酸甜，加入核桃，口感更顯層次；「極品奶黃」選用鹹鴨蛋黃、蛋黃及白鳳豆沙文火熬煉製成，奶黃內餡質地細膩，甜中帶鹹，讓您不自覺的愛上這奇妙的迷人美味；「亞麻子黑芝麻」將雲林北港黑芝麻冷藏後研磨成粉，保留黑芝麻特有的微苦香氣，再以西港胡麻油點綴製成絲滑內餡，加入亞麻子，質感細膩，散發芝麻濃郁的獨特芬芳。