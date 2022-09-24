【佩潔氣象報報】北台灣高溫降至27度 全天感受舒適偏濕涼 │中視晚間氣象 20220924

受到東北風影響，今（24）日北台灣多地下起陣雨，氣象局針對4縣市發布大雨特報，明日偏強的東北風持續吹佛，迎風面北部、東半部及恆春半島首當其衝，出門要記得帶傘，預估下周一（9/26）就會轉晴。而颱風「塔拉斯」、「諾盧」雖各走各路不影響台灣，但氣象局也揭露了新颱風可能生成的時機。

氣象局指出，明日仍受東北風影響，迎風面北部、東半部及恆春半島都有機會降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨情況明顯，其他地區維持多雲到晴，午後南部及中部山區要留意降雨。

明日各地低溫約23至26度，白天氣溫略微回升，北部及東半部高溫約28至31度，中南部則來到32至34度，日夜溫差稍大。

下周一（9/26）過後，台灣周邊風場轉為偏東風，水氣逐減少有望放晴，基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部陣雨，其他地區則是多雲到晴，南台灣及其他山區午後要提防雷陣雨。

氣象局指出，明日北部、東北部仍然有雨，下周一（9/26）有望轉晴。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，輕颱「諾盧」目前在呂宋島東方海面上，預估在周日通過呂宋島；而輕颱「塔拉斯」將沿高壓邊緣往東北方移動，兩颱對台灣皆無影響。值得留意的是，氣象局預報員葉致均指出，9月底到10月初南海恐有明顯熱帶擾動，還是持續有颱風生成的機會，不過詳細情況還要進一步觀察。