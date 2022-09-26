西太平洋海面上將雙颱共舞，除了中颱諾盧外，氣象局表示，台灣東方遠海的熱帶性低氣壓今天有機會發展成今年第17號颱風「庫拉」（Kulap），未來將往西北、再轉偏東大迴轉，對台無影響。天氣部分周二至周四天氣較穩定、多雲到晴，周五開始至周日變天，連3天全台有雨。
氣象局表示，今天（26日）水氣減少，迎風面雨勢逐漸趨緩，周二至周四（27日至29日）3天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
周五至周日（30日至10月2日）南方水氣增加，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，幾乎是全台有雨。
颱風方面，氣象局表示硫磺島東南方海面上有熱帶低壓向西北移動，今天有機會增強成今年第17號颱風「庫拉」（Kulap），未來繼續往西北，之後轉偏東大迴轉，都在海面上，對台灣無影響。而近期是否還有颱風生成，氣象局表示，西北太平洋及南海上的大低壓帶持續有颱風生成發展的機率，需持續觀察。
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