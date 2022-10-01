【佩潔氣象報報】秋老虎持續發威!週末好天氣 高溫飆到36度

秋老虎再兇一波，北台灣就要從高溫炎熱的天氣轉為濕冷，氣象局指出，受太平洋高壓影響，明日到下周二白天（10/2-10/4）各地天氣晴朗穩定，可能出現36度以上高溫，而下周三東北風增強，北台灣溫度驟降9度，北部、東半部降雨機率提升，雖下周末氣溫一度回暖，但很快就會迎來新的一波東北風，北台灣濕冷的天氣將延續到國慶假期。

氣象局指出，明日各地天氣穩定，僅迎風面有零星陣雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日各地晴到多雲、天氣較穩定，迎風面東半部及恆春半島有零星陣雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨，但因水氣不多，對流發展範圍不致於太大。

而明日各地高溫普遍在31至36度，氣象局針對全台9縣市發布高溫資訊，其中大台北、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣、台東縣可能有局部36度以上高溫機率，中午前後偏熱且紫外線較強，各地早晚低溫約24至26度，雖體感舒適，但日夜溫差也比較大。

明日各地高溫普遍在31至36度，全台9縣市可能有36度以上高溫。（圖／擷取自氣象局官網）

中央氣象局預報員林定宜指出，下周三（10/5）東北季風增強，北部及東北部高溫下降約8、9度，體感較濕涼，桃園以北及東北部有短暫雨，下周四至下周六（10/6、10/8）水氣略減，不過桃園以北、東半部仍要注意降雨，其他地區多雲到晴，午後山區有陣雨。林定宜表示，這波東北風雖在下周末有減弱的跡象，但馬上會迎來新的一波東北風，一直到國慶連假台灣都會受到東北風影響，北部、東半部皆有局部陣雨機率，午後山區亦有零星降雨。