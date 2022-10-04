今年蛋荒導致蛋價不斷上揚，蛋商公會今(4)日證實，今天雞蛋再漲2元，產地價從每台斤42.5元降至40.5元，批發價從每台斤52元降至50元，為蛋荒以來首次降價。農委會表示，蛋價是隨著市場供需而浮動，是否繼續調降還得看市場供需而定。

今年初鬧蛋荒，雞蛋價格不斷上揚，今年7月中雞蛋產地價從每台斤40.5元漲至42.5元，批發價從每台斤50元漲至52元，雙雙寫下歷史高價，今日蛋價下降2元，為蛋荒以來首次調降。

台北市蛋商公會前理事長高傳謨表示，調降原因是因為近期市場上雞蛋滯銷，滯銷原因包含天氣炎熱、保存期限短、進口雞蛋補足部分缺口等，但推估之後不太會持續降價，因為換季後禽流感開始上來，雞蛋產量或許又會再變少，市場供需會是價格的關鍵。

農委會畜牧處副處長江文全指出，現在每個星期雞蛋產量都在持續提升，加上季節逐漸邁入秋季，晚上氣溫沒有夏天那麼高，因此產蛋率有了明顯改善，目前雞蛋每日供應量約11萬7000箱左右，比今年2月最低10.7萬箱多了許多，基本上已經和需求打平，因此降價。

江文全表示，是否會持續降價還是要看市場的供需情形，目前整體產銷相對平穩，預估產銷會逐漸回穩。