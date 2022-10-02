據大陸中央氣象台網站消息指出，預計10月2日至6日，強冷空氣將影響大陸中東部大部地區，帶來大風和強降溫天氣，並在2日上午發佈寒潮藍色預警，也是今年下半年首個寒潮預警。

根据中新網報導，由於中東部大部地區前期氣溫較常年同期明顯偏高，且南方9月30日以來出現較大範圍高溫天氣並將持續到4日，目前已有多個網站最高氣溫突破歷史同期極值；受此次強冷空氣影響，多個省份將出現劇烈降溫。

在降溫和最低氣溫預報部分，預計月2日14時至6日20時，中東部大部地區氣溫將普遍下降8至12℃；內蒙古中東部、東北地區、陝西大部、山西南部、河南、山東南部、江蘇、安徽、湖北、湖南北部、江西北部、浙江北部等地降溫12至16℃；內蒙古中部、黑龍江東部、吉林東部、河南南部、湖北、安徽中北部、江蘇中北部等地部分地區降溫幅度可達18℃以上。

而6日至7日早晨，最低氣溫0℃線將位於山西北部、河北北部、遼寧北部一帶，最低氣溫10℃線將位於四川東北部、湖北北部、河南南部、山東南部一帶。期間，南京、合肥、武漢等省會城市的日最高氣溫將由2日的37至39℃降至13至15℃、最低氣溫由26至28℃降至11至13℃。