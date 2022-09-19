台東縣池上鄉昨（18日）中午2時44分發生規模6.8的今年最大震，全台有感後，餘震持續不斷。累計從今(19日)凌晨0點起，一整晚已發生11起地震，全都屬於極淺層地震，規模從3.1到4.4不等，震央全在花東地區，遍布花蓮縣萬榮鄉(2起)、玉里鎮(1起)及台東縣池上鄉(5起)、延平鄉(2起)、台東縣東河鄉(1起)。一夜震不停，民眾睡不安穩

其中，最大一起發生在凌晨02:21分，芮氏規模4.4，震央位在臺東縣政府北方38.5公里、臺東縣池上鄉，地震深度7公里。台東縣、花蓮縣震度4級最大，高雄、南投、雲林、嘉義、彰化等地1級

關山前晚9時41分發生規模6.4地震，氣象局原以為是主震，但池上昨午發生6.8地震後，地震測報中心主任陳國昌改口說，關山只能算前震，真正主震在池上，主震發生之前有逾70起前震，確實少見。中央氣象局提醒民眾，未來2天仍可能發生規模5以上餘震，務必留意。

地震影響，今天花蓮玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉；台東縣海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、延平鄉皆停止上班上課。