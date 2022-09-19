台東連續兩天發生強震，芮氏規模分別為6.4、6.8，中央氣象局表示，19日的這起地震才是主震，18日前震逾70起，相當罕見。氣象局前局長辛在勤認為，這兩起地震誰主誰隨很難說，「也可以說兩起都是主震吧」。他並解釋東部地震，為何大台北盆地特別搖。

「1951年的台東地震，大家忘了嗎」，辛在勤臉書PO文，台東連2起地震應該都是縱谷地震，看震央就知道在縱谷，與中央山脈關係不大。他分析，縱谷內長度夠長的斷層不止一條，可將當地視為斷層帶，斷層帶內斷層糾結，誰主誰相隨很難分；2起地震非同源，「或許都是主震吧」，但不是雙主震。

辛在勤的專長為地震，他也是氣象局第一位具地震背景的局長，退休後不時會在個人社群分享對地震的看法。周末台東地震全台有感，為何大台北地區感覺特別搖晃？

辛解釋，除了常聽到的盆地效應，它還有一個特殊現象，因地震波進入相對較硬的菲律賓海板塊內，一路向北傳遞，由於菲律賓海板塊較結實，震波傳遞時損失的能量小，也傳得快，所以台北感受明顯。