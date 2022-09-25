象局發布４縣市豪大雨特報。（翻攝自氣象局）

東北風影響，氣象局發布宜蘭超大豪雨、北北基大雨特報，今日宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局表示，今天（25日）清晨由於東北風挾帶豐沛水氣及環境有利對流發展，迎風面雨勢明顯，宜蘭山區出現局部超大豪雨，宜蘭平地也有局部大豪雨，基隆北海岸及大台北山區則有局部大雨，上午這些地區降雨仍持續，下午過後雨勢有機會趨緩，不過降雨機率仍高，需多留意。

至於桃園以北、花蓮、台東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地低溫約23至25度，北台灣白天高溫較昨天回升，桃園以北及宜蘭約28至30度，其他地區在31至34度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化。

氣象局表示，周一至周四（27日至29日），水氣減少，北台灣白天再度有熱的感覺，各地大多多雲到晴，東半部有短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周五、周六（30日、10月1日）南方水氣增加，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部及東部地區有局部短暫陣雨。