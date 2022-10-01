國民黨台北市議員參選人高揚凱是文山區的在地囝仔。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱表示，設想長輩坐著聽我們說話，仰著頭容易脖子酸，其實是一種負擔。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

「揚凱蹲」的身影大半年來，頻繁現身鄰里角落，不僅獲得鄉親好評，也為針鋒相對的選舉活動，帶來少有的溫暖與關懷。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市議員參選人高揚凱是文山區的在地囝仔，自投入選舉以來，高揚凱勤跑大小活動，與鄉親鄰里「搏感情」，展現滿滿的誠意與年輕活力，每遇坐輪椅或行動不便的長輩，他總是蹲著傾聽長輩的鼓勵與指教，並適時放大自身說話的音量，確保與老者溝通彼此無礙。「揚凱蹲」的身影大半年來，頻繁現身鄰里角落，不僅獲得鄉親好評，也為針鋒相對的選舉活動，帶來少有的溫暖與關懷。

高揚凱表示，設想長輩坐著聽我們說話，仰著頭容易脖子酸，其實是一種負擔；他自小的家庭教育即特別重視「敬老尊賢」，與長者說話時，自己彎下腰或蹲下來，不但表達尊重和禮貌，也已經成為習慣性的自然動作。

從端午到父親節，中秋團圓到教師節，以至最近各鄰里社區的重陽敬老活動，高揚凱一天跑個十來場各種活動已成家常便飯，「揚凱蹲」頻繁出現，著實讓地方長輩感受到高揚凱體貼老者的一面，如此細膩與周到的在地子弟，以人為本的服務理念，高揚凱日益獲得基層民眾的好評、認同，也讓「暖心凱」的印象深植人心。

眼見大安文山區高齡居民比例高，高揚凱重申，當選後將盡速推動危老建築的健檢與補強修繕，並且結合「危老服務志工團隊」，有系統的勘查老公寓現況，評估增設電梯或無障礙設施的可能性並力爭政府專案補助，為營造友善的長輩鄉親生活空間而打拚。

「蹲得夠低，才能跳得更高」，高揚凱「正在地，最貼心」的態度讓人留下深刻印象，在政見中處處流露對人的關懷與讓家鄉更好的情懷，相信在他的實務經驗與留學英國的管理學長下，可真正翻轉大安文山區的積弊沉痾，為台北市的建設與未來注入年輕新活水。