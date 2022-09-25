氣象局今天表示，東北風影響及對流雲系發展旺盛，宜蘭山區有局部超大豪雨發生，北北基、花蓮則有局部大雨；今天截至下午3時，以宜蘭縣西帽山累積雨量達456.5毫米最多。

中央氣象局下午持續發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北（汐止）地區及台北、花蓮山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

超大豪雨地區為宜蘭縣；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、花蓮縣。

根據氣象局網站，今天零時起至下午3時，宜蘭縣南澳鄉西帽山累積雨量達456.5毫米、宜蘭縣冬山鄉達365.5毫米；累積雨量前19名皆在宜蘭縣，第20名則是台北市士林區陽明山國家公園擎天崗77毫米。

氣象局說明，若24小時累積雨量達500毫米以上則稱為超大豪雨；若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨；豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。