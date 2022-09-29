位於琉球東南東方海面的輕颱「洛克」今（29）日下午14時距離台北1080公里遠，未來朝日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響，輕颱「庫拉」下午14時已轉變為溫帶氣旋。氣象局提醒，明日台北市、新北市、南投縣、台東縣高溫恐飆36度，紫外線可能達到危險等級。

明日大台北、南投、台東高溫恐飆破36度。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天各地仍為晴到多雲、穩定的天氣，感受溫暖偏熱，只有在恆春半島有些零星降雨的機會，而午後在高、屏地區及各山區有局部短暫陣雨，不過水氣少，對流發展範圍也較小。

氣象局說明明日降水狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，白天偏熱且紫外線較強，各地都可能來到過量甚至危險等級，高溫普遍為33至35度，其中大台北、南投及台東地區可能來到局部36度以上，外出務必要做好防曬並多補充水分，至於各地早晚低溫在23到25度左右，感受稍涼一些，日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度的變化。

氣象局說明未來天氣，10月1日至4日各地大多為晴到多雲，午後西半部山區有局部短暫陣雨，1日、2日東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。5日東北季風增強，6日東北季風影響，北部及東北部氣溫稍降；北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。