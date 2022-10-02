明（3）日各地晴朗穩定，氣象局表示，暖熱的天氣將會持續到周二（4日），周三（5日）開始東北季風增強，降溫的同時還會帶來水氣，因此迎風面地區外出最好攜帶雨具。

氣象局表示，明天環境為偏東至東南風，僅迎風面東南地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨，不過因為水氣不多，對流發展範圍不致於太大。

氣象局發布高溫資訊。（翻攝自氣象局）

溫度方面，各地高溫普遍在32至35度，其中大台北、南投縣、嘉義市及台東縣可能有局部36度以上高溫出現的機率，中午前後偏熱且紫外線較強，外出應做好防曬並多補充水分，至於各地早晚低溫約25至27度，體感較舒適，但日夜溫差稍大，早出晚歸應留意溫度的變化，以免受涼。

氣象局說明一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局提到，周二天氣與明天相似，周三起桃園以北及東半部容易降雨，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區雨勢較大，北部、東半部高溫明顯下降，周四（6日）至下周日（9日）桃園以北及東半部容易降雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主，山區仍有午後短暫陣雨。