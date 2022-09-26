日本氣象廳上午宣布今年第17號颱風「庫拉」(Kulap)生成，未來路徑朝西北轉東北移動，距離台灣東方有1000多公里的距離，無直接影響，西太平洋再度形成雙颱共舞，中颱諾盧則通過菲律賓朝西移動，對台也沒有影響。
中央氣象局表示，第17號颱風「庫拉」（Kula，泰國命名，原意為「玫瑰」）以每小時28公里速度，向西北進行，未來將大迴轉朝日本東方海面北上，對台灣沒有影響。除了諾盧和庫拉颱風外，西北太平洋及南海上持續有颱風生成發展的機率，需多留意最新氣象資訊。
天氣部分，中央氣象局表示，今天（26日）水氣減少，迎風面雨勢逐漸趨緩，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨大台北地區有降雨機會，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，今各地低溫約23至25度，北台灣白天高溫回升，各地最高溫約31至34度，日夜溫差大。
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