強烈颱風「軒嵐諾」只有更強、沒有最強，這個超大型「移動水車」已預告將為北台灣帶來龐大且連續降雨，今起至下周日上半天，迎風面都要注意雨勢威脅；基隆缺水可望紓解。最新路徑顯示，它轉彎幅度更大，台灣仍有機率發布海上警報。

「軒嵐諾」正在日本南方海域，持續朝西前進；另一個熱低壓（TD-14）也可望增強為颱風「梅花」，兩低壓產生「藤原效應」，不過後者很可能被併吞。大颱吃小颱後，「軒嵐諾」威力更強，今起為台灣帶來影響。

「軒嵐諾」直撲台灣機率低，但仍應注意它靠台灣多近。（翻攝NCDR）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，「軒嵐諾」的不確定性因高壓減弱而多變，儘管大方向為經宮古島附近北上，仍不能完全排除更接近台灣的可能，民眾應及早做好準備。

「軒嵐諾」外圍環流水氣今晚移入，迎風面北部、東北部將率先感受到降雨，吳德榮提醒，這場雨將一路下到下周日上午，「基本上空檔時間不多」；連日大雨也可望為缺水中的新山水庫帶來充沛補給。

今晴朗偏熱，各地午後天氣不穩定，中南部有局部大雷雨。各地氣溫：北部24至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至38度。