由於東北季風挾帶的水氣增多，迎風面降雨更為明顯，明（6）日大台北、東北部及東部下雨時間長、雨勢較大，尤其東北部山區有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象主播戴立綱提醒，東北季風影響在周六（8日）、下周日（9日）略為減弱，但下周一的國慶日（10日）有更強的冷空氣南下，東北角有局部短暫雨。

戴立綱說明未來天氣變化。（中視新聞）

氣象局表示，明天大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，東北部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園及台東也有局部短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象局說明未來降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，桃園以北及宜蘭、花蓮天氣稍涼，高溫約26至29度，其他地方仍偏熱，高溫在31至33度，至於各地低溫約24、25度。另外氣象局也提醒，嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。

周五至下周日（7日至9日）大台北、東北部及東部下雨時間長、雨勢大，周五、周六東北部及東部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區也有局部大雨，下周日東北部地區易有局部大雨；桃園及台東降雨相對局部、短暫，新竹以南為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一（10日）至周三（12日）東北季風增強、轉乾，北部及東北部氣溫稍降，低溫有機會下探20度；桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。