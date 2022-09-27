起司脆薯雙牛堡、起司三層牛肉堡於28日至11月8日限期供應，單點110元、地瓜套餐178元。柚香塔塔脆鷄堡則於10月12日至11月8日限期供應，單點110元、地瓜套餐178元。（麥當勞提供）

隨著旅遊限制陸續鬆綁，民眾想出國的心也蠢蠢欲動，28日起至11月8日，麥當勞「異國風味系列」回歸，選用紐澳100％純牛肉及經典切達起司的美式「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」28日起搶先開賣，嚴選去骨鷄腿搭配檸檬塔塔醬的日式「柚香塔塔脆鷄堡」10月12日起接力登場，讓味蕾一秒啟程。

解封後最想去哪裡？《網路溫度計》2021與2022調查疫情後最想去觀光旅遊的地區排名中，美國與日本都曾位居第一，麥當勞因此推出選用紐澳100％雙層純牛肉、美式經典香濃切達起司醬與人氣薯餅的「起司脆薯雙牛堡」，搭配新鮮萵苣及蕃茄，最後蓋上熱烤玉米壓紋麵包，濃郁美式香氣在舌尖繚繞，另同步推出「起司三層牛肉堡」。10月12日起接力推出「柚香塔塔脆鷄堡」，嚴選去骨鷄腿肉，以獨門香料醃漬入味酥炸，高溫鎖住肉汁，淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的檸檬塔塔醬，最後灑上微辣香柚胡椒粉，口感清爽宜人。

一年一度的「國際咖啡日」將至，麥當勞McCafé搶先於30日推出一日限定優惠，只要於麥當勞APP中的「隨買店取」，或於「LINE禮物」購買中杯冰／熱經典美式或經典那堤，即享同品項買一送一，平均一杯最低只要24元起，雙平台各限量1萬組。另28日起至11月1日，麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元，即贈送「11x11小物盒」，以麥當勞四個經典產品大麥克、蛋捲冰淇淋、薯條、滿福堡為主角，小巧造型盒兼具美感與實用收納功能。