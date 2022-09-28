鷹嘴豆泥餅堡，6吋120元。（SUBWAY提供）

麥當勞看好民眾迫不及待想出國，以異國系漢堡帶領味蕾輕旅行，包含「起司脆薯雙牛堡」、「柚香塔塔脆鷄堡」等。（麥當勞提供）

起司脆薯雙牛堡，單點110元；地瓜套餐178元。（麥當勞提供）

天氣轉涼勾人想吃麻辣、辛香美食的慾望，速食店推一系列漢堡滿足換季口味變化。麥當勞看好民眾出國的心蠢蠢欲動，加上美國曾被票選為疫後最想去地區冠軍，因此推雙層純牛肉搭美式經典切達起司醬與人氣薯餅的「起司脆薯雙牛堡」，佐以萵苣和蕃茄再蓋上熱烤玉米壓紋麵包，香濃美味只販售至11月8日。

懷念清淡口味的民眾也能選10月12日登場的「柚香塔塔脆鷄堡」，嚴選去骨鷄腿肉，以獨門香料醃漬入味酥炸，高溫鎖住肉汁，淋上以檸檬、酸黃瓜等製成的檸檬塔塔醬，最後灑微辣香柚胡椒粉，不同於美式的熱情不羈，日式柚香塔塔脆鷄堡口感清爽宜人。

SUBWAY搭上蔬食料理風潮，強打「鷹嘴豆泥餅堡」並於昨（28日）請來男星王可元擔任一日店長，不時在社群秀肌壯養眼照的他透露，想維持體態也要靠飲食，這款漢堡標榜低膽固醇、口感扎實具飽足感，鷹嘴豆泥搭辣椒等辛香氣息也讓他傾心，「拍戲很需顧身材，就會吃這當正餐或是健身前後當補充碳水的點心。」