搭旅遊解封話題列車，台灣麥當勞宣布「異國風味系列」回歸， 9月28日起至11月8日止邀請客人以味覺輕旅行，選用紐澳100%純牛肉及經典切達起司的美式「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」9月28日起搶先開賣，嚴選去骨雞腿搭配檸檬塔塔醬的日式「柚香塔塔脆雞堡」，10月12日起接力登場。麥當勞強調，品嚐異國美食不用等，現在就啟程去麥當勞。

麥當勞並宣布，9月28日起至10月19日止，於Instagram貼文或限時動態公開分享「一秒到美/日！」濾鏡，並tag @mcdonaldstw帳號，即有機會抽中「麥當勞千元禮券」，共計10名，快來玩濾鏡享受美、日風情。另外，McCafe歡慶國際咖啡日，9月30日於麥當勞APP或LINE禮物購買冰/熱「經典美式」或「經典那堤」，即享同品項買一送一優惠，平均一杯最低只要24元起，雙平台各限量1萬組，售完為止。

解封後最想去哪裡？《網路溫度計》2021與2022調查疫情後最想去觀光旅遊的地區排名中，「美國」與「日本」都曾位居第一，台灣麥當勞要透過「異國風味系列」，實現國人的旅遊願望。

明（28）日起，麥當勞推出選用紐澳100%雙層純牛肉、美式經典香濃切達起司醬與人氣薯餅的「起司脆薯雙牛堡」，搭配新鮮萵苣及蕃茄，最後蓋上熱烤玉米壓紋麵包，濃郁美式香氣在舌尖繚繞！同步推出「起司三層牛肉堡」。10月12日起接力推出「柚香塔塔脆雞堡」，嚴選去骨雞腿肉，以獨門香料醃漬入味酥炸，高溫鎖住肉汁，淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的檸檬塔塔醬，最後灑上微辣香柚胡椒粉，不同於美式的熱情不羈，日式柚香塔塔脆雞堡口感清爽宜人，一口咬下，瞬間移動至吹著微風的日本秋日河畔。

一年一度的「國際咖啡日」即將登場，台灣麥當勞McCafe搶先於9月30日（五）推出「當日限定優惠」，與消費者一起舉杯同慶。當天只要於「麥當勞APP」中的「隨買店取」，或於「LINE禮物」購買中杯冰/熱經典美式或經典那堤，即享同品項買一送一，平均一杯最低只要24元起。雙平台各限量1萬組，售完為止。

麥當勞並推出歡樂送獨家！網路訂餐消費滿350元送「11x11小物盒」，9月28日起至11月1日或送完為止，以麥當勞四個經典產品：大麥克、蛋捲冰淇淋、薯條、滿福堡為主角，小巧造型盒兼具美感與實用收納功能，值得全套收藏。