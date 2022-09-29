美式賣場好市多（Costco）商品眾多，是許多家庭採購必去的地點之一，不過日前卻有網友發現，好市多熟食部某「人氣商品」竟然又默默地調整價格，讓他覺得超無奈，貼文曝光後，引起網友議論。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出熟食部的價目表，表示凱薩雞肉沙拉之前才漲到179元，沒想到最近發現價格又悄悄調漲為189元，原PO還在文末加上一個崩潰哭哭的符號。

有會員發現，熟食部的凱薩雞肉沙拉才調漲不久，如今價格又調漲到189元。（圖／翻攝自FBCostco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少網友感到無奈，直說「回不去139元」、「希望熱狗不會背叛我們的錢包」、「天真的我以為179就是天花板」、「跟美金一樣無極限」、「反正已經不吃了，漲到289也沒差」、「179後，它就已經徹底out了」。

但還是有一票死忠的擁護者留言力挺，「雖然貴，可是真的很好吃，而且份量很多」、「很便宜啊！比起外面來說還是很可以」、「蛤，我常做生菜沙拉，自己做絕對超過189餒」、「現在雞肉真的很貴, 你看外面雞排的價格…」。

也有網友分析，現在到處都通膨，物價只會越來越高，但民眾可以選擇拒買，畢竟市場機制就是如此，但無法接受的是「漲價份量還縮水」。事實上，好市多調漲的商品不只有凱薩雞肉沙拉，包括其自有品牌的衛生紙、牛奶和牛肉，今年都向上調整價格。