好市多近日開賣一款新玩具，一名網友表示，逛好市多發現一輛「賓士大卡車」，身型小的兒童可以自駕，也可以遙控車子移動，讓他看了很心動，更有人夫看到後直接淪陷，表示現在正在撰寫採購企劃書給太座，希望能爭取到購買的機會。超吸睛的玩具引起5千多人討論，不少網友大呼，最近不能帶小孩去逛好市多了，要不然可能就走不了了。

好市多開賣萬元賓士車，引發網友暴動。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實）

一名網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多推出一款新玩具「賓士大卡車」，車子有白色、黑色和紅色共3種顏色，售價1萬多元，每間分店所展示的顏色不同，身型小的兒童可以自駕，也可以遙控操縱車子移動。

另有網友今在社團PO文直呼，只要1萬出 頭就可以入手的賓士，這可能是人生第一台，也是唯一一台賓士了，目前正在擬訂採購書說服太座中，新竹店販售的是黑色款式，家裡還沒有小孩，但有毛孩，也許可以用來載毛孩，或是單純收藏也可以。

好市多賣萬元賓士車，讓不少成年人也淪陷。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

超吸睛的玩具引起網友討論，「你可以在廟口擺攤，收費一次100元，看別人家小孩開著玩，105次後就回本了」、「可以花一萬買收藏品，這樣的財力買賓士應該不是問題啊」、「昨天看到立刻把小孩帶開，太可怕了」、「看來最近不能帶小孩去逛好市多了」、「昨天去有個小孩想買，結果家長說，賓士是開跑車，不是卡車，所以不行買」、「這真的太吸引人了」、「這個厲害了，大人都想玩」。