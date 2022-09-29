許多人因為好市多的商品物美價廉前往消費，不過其實不只商品，消費環境也是吸引民眾的元素之一。一位網友近日前往好市多加油時發現，廁所不只相當整潔，甚至還裝設有冷氣，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文表示，自己很常到好市多加油，不過從來都沒有進入加油站的洗手間上過廁所，而是會在賣場或停車場裡解決生理需求。直到今日第一次使用新莊好市多加油站的公廁才發現，不只環境打掃得很乾淨、空間很大以外，甚至還專門裝設了一台冷氣，讓她相當驚喜。

好市多就連加油站的公廁都裝設有冷氣，讓許多人相當讚賞。（翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）

對此，許多人紛紛回應，「太大氣了吧」、「有冷氣真的蠻厲害的」、「當會員費是公司主要收入來源，提供客戶較佳的方便空間，也是對各位金主們回饋之一」、「高雄中華店的廁所超乾淨的，冷氣又超涼的」、「沒去過加油站的，但我記得賣場內的廁所，冬天的時候，洗手台出來的是溫水，超貼心」、「高鐵、台鐵、捷運（三鐵共構）市圖、文化中心是不是也該跟進了？鳳山家樂福廁所也裝了冷氣…」。

有內行人則分享，「在美國有一些州，在偏僻的高速公路旁的廁所都有冷氣，熱水等…Costco是美商，所以一樣的思維，因為台灣比較沒有，所以相對特別」。